Imbarcazione arenata a riva, avvistata una salma in acqua (Foto e Video)

Sono difficili le operazioni di recupero per via del mal tempo. Il mare grosso non da scampo ai soccorsi che tentano in ogni modo di avvicinarsi alla presunta salma

CATANZARO – Forse c’è un cadavere in acqua. La certezza i soccorsi, vigili del fuoco e Guardia Costiera la daranno solo dopo il recupero, ma la 99% in acqua galleggia un corpo. Le perlustrazioni sono iniziate dal primo pomeriggio subito dopo l’allarme lanciato dell’avvistamento dell’imbarcazione arenata sulla spiaggia nel quartiere Lido di Catanzaro. Sul posto hanno prestato supporto anche i carabinieri

La motovedetta della capitaneria ha perlustrando il tratto di mare di localitĂ Giovino, mentre i vigili del fuoco hanno perlustrato il tratto di spiaggia. E sono proprio gli uomini del 115 intorno alle 17.30 a lanciare l’allarme per l’avvistamento in mare di una probabile sagoma di una persona, procedendo al recupero con il personale della Guardia Costiera.

Un recupero che col passare del tempo diventa sempre più difficile. Il buio non aiuta i soccorsi, né il forte temporale. Il mare è grosso e la motovedetta della Guardia Costiera ha difficoltà ad avvicinarsi per accertare effettivamente se si tratti di un corpo. La distanza è di circa 150 metri dalla battigia.

