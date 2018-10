Crotone, sbarco migranti: in 80 su barca a vela

Operazione della Guardia costiera di Crotone resa complicata dal mare grosso. A bordo ci sono 75 persone, tutte irachene, tra le quali 16 donne e 7 minori

CROTONE – Personale della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Crotone sta tentando di portare in salvo una ottantina di migranti che si trovano su una barca a vela in balia delle onde. Il natante è stato avvistato al largo di Capocolonna, nel crotonese. Le operazioni di soccorso sono rese complicate dal mare grosso. Le motovedette della Guardia costiera non riescono ad avvicinare l’imbarcazione a bordo della quale si trovano una ottantina di migranti in balia delle onde a circa 8 chilometri dalla costa di Crotone. Il mare è molto grosso ed in rinforzo.

Ieri la Protezione civile regionale aveva diffuso l’allerta arancione per la zona del crotonese proprio a causa di venti forti e mareggiate. L’imbarcazione è ferma all’ancora. I soccorritori stanno pensando di utilizzare un sub che salga a bordo, tolga la catena e lanci una cima ad una delle motovedette per consentire il traino in porto. Intanto, le forze dell’ordine hanno individuato due persone che sono sbarcate grazie ad un tender che era legato alla barca. I due hanno riferito che a bordo ci sono 75 persone, tutte irachene, tra le quali 16 donne e 7 minori. La posizione dei due è al vaglio degli investigatori che sospettano possano essere gli scafisti.

Dopo alcune ore la Guardia costiera è riuscita ad agganciare la barca a vela con 75 migranti a bordo in balia delle onde da stamani a 150 metri dalla costa nel crotonese. L’operazione è riuscita grazie all’intervento di un elicottero del Corpo proveniente da Palermo. L’elisoccorritore si è gettato in mare a pochi metri dal veliero e poi è salito a bordo. Quindi la motovedetta Cp 873 è riuscita ad avvicinarsi ed a lanciare una cima. L’elisoccorritore ha poi tagliato con le tronchesi la catena dell’ancora ed è iniziato il traino dell’imbarcazione verso il porto di Crotone, distante circa 8 chilometri. L’arrivo è previsto tra alcune ore.

