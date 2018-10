Violenta bimba di otto anni approfittando della distrazione dei familiari

L’anziano è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio

REGGIO CALABRIA – Bimba violentata in casa. Serrate indagini hanno portato all’arresto di un 75enne reggino la Sezione Reati contro la persona in danno di minori e sessuali della Squadra Mobile coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni Bonbardieri, L’uomo è ritenuto responsabile di aver abusato di una bambina di etĂ inferiore ai dieci anni. Nel pomeriggio di ieri è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, in base all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria. Vittima dei gravi abusi sessuali una minore di otto anni. A documentarlo sono stati i poliziotti che hanno documentato un episodio nel mese di settembre. In quell’occasione mentre era in casa propria la piccola è stata costretta con forza dall’uomo ad avere rapporti sessuali. Una violenza posta in essere approfittando di una momentanea distrazione dei familiari. A dare impulso alle indagini a cui hanno lavorato il Procuratore Aggiunto Gerardo Dominijanni e il Sostituto Procuratore Nicola De Caria sono state le dichiarazioni dei congiunti della bimba i quali hanno raccontato agli agenti le confidenze fatte da questa nell’imminenza dei fatti. Dichiarazione che hanno portato alla luce lo stupro successivamente confermata dalla stessa in sede di audizione protetta a distanza di qualche giorno. Abuso sessuale descritto, secondo quanto dichiarato dal Gip ”in modo attendibile”. La detenzione domiciliare è stata disposta a carico dell’anziano di Reggio Calabria trattandosi di soggetto ultrasettantenne.in base alla richiesta accolta dal GIP in base alle risultanze investigative acquisite dalla Squadra Mobile. Il 75enne dovrĂ rispondere di violenza sessuale ai danni di minore di anni dieci.