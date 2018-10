Ritrovata l’auto proseguono in entrambe le province i sopralluoghi per rintracciare l’uomo scomparso

VIBO VALENTIA – Da domenica non si hanno notizie di un sessantaduenne di Brognaturo disperso nelle serre tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. L’auto di Francesco Rosarno è stata trovata nel territorio di Stilo nel reggino, ma le ricerche sono state estese anche al vibonese. In questi giorni, numerosi uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria sono stati impegnati a tentare di rintracciare il cercatore di funghi scomparso. Ieri il miglioramento del fondo della strada di montagna ha consentito di far raggiungere il luogo delle ricerche lo speciale mezzo 4 x 4 del Soccorso Alpino Calabria per il coordinamento delle ispezioni. Nel primo pomeriggio anche il Prefetto di Vibo Valentia è giunto sul posto per accertarsi direttamente dello stato dei luoghi e dell’andamento delle complesse operazioni in atto del Piano provinciale di ricerca delle persone scomparse. I sopralluoghi risultano particolarmente complessi per la fittissima vegetazione e dalla particolare orografia del territorio. Oltre agli uomini mobilitati nel vibonese vi sono anche gli operatori del versante reggino del Soccorso alpino con le proprie UnitĂ Cinofile, comprensivo di un cane molecolare, volontari di Protezione Civile di Caulonia, i cacciatori di Calabria dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, personale della Polizia di Stato e gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Nella giornata di oggi proseguiranno tra i boschi le ricerche di Francesco Rosarno.

