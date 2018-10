FOTONOTIZIA – Magazzino in fiamme, evacuato ufficio postale

Si ipotizza che l’incendio sia di natura accidentale

GUARDAVALLE MARINA (CZ) – Squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale sono intervenute questa mattina per un incendio divampato in un magazzino sulla statale 106 nel Comune di Guardavalle Marina. Il rogo ha interessato un box seminterrato adibito a ripostiglio situato in uno stabile di tre piani. Sovrastante al magazzino, nel piano che affaccia sulla strada si trovano un ufficio patronato chiuso nel momento in cui sono divampate le fiamme e l’ufficio postale che in via precauzionale è stato evacuato dalla polizia locale e dai carabinieri in attesa dell’arrivo delle unitĂ dei Vigili del Fuoco. Durante l’incendio sono andati distrutti alcuni scatoloni con materiale e suppellettili di vario genere. Le alte temperature hanno provocato la distruzione di parte del solaio anche se non risultano danni a persone o alla struttura dell’edificio. L’origine del rogo è ancora in corso di accertamento. L’ipotesi accidentale al momento la piĂą accreditata. Al termine delle operazioni di soccorso, l’ufficio postale ha ripreso normale attivitĂ lavorativa. Il magazzino interessato dal rogo, in via precauzionale è da considerarsi inagibile sino all’effettuazione di lavori di ripristino del solaio.