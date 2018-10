Colpo ai patrimoni della ‘ndrangheta, sequestrati beni per oltre un miliardo di euro

Beni per oltre 1 miliardo 200.000 euro sono stati sequestrati dagli uomini del comando provinciale di Reggio Calabria della guardia di finanza e del Servizio centrale investigazione criminalitĂ organizzata di Roma, coordinati dalla Dda reggina

GIOIOSA JONICA (RC) – Nel mirino Rocco Demasi, ritenuto legato alla cosca di ‘ndrangheta dei “Giardini” di Gioiosa Jonica, gruppo criminale riconducile alla cosca Ursino-Macrì. Fra i beni sequestrati, il patrimonio aziendale di una ditta di ferramenta di Gioiosa Jonica; 12 fabbricati e 7 terreni ubicati sempre a Gioiosa Jonica; 4 autoveicoli, 2 motocicli e 3 polizze assicurative. Il provvedimento è scaturito dall’operazione “Typographic“, condotta dal gruppo della Guardia di Finanza di Locri nel 2016 con l’esecuzione di 25 provvedimenti restrittivi ed il sequestro di 13 fra imprese, societĂ , unitĂ immobiliari, terreni, autoveicoli e conti correnti bancari.

De Masi fu fermato perchĂ© ritenuto responsabile, tra l’altro, di associazione per delinquere di stampo mafioso. I collaboratori di giustizia lo avevano indicato come appartenente alla ‘ndrangheta di Gioiosa Jonica, puntualizzandone l’importanza nel contesto criminale gioiosano. Il fratello di Demasi, Giorgio, è inoltre indicato come capo locale dei Giardini, appartenente alla “societa’ maggiore”. Le indagini a carattere patrimoniale, condotte attraverso la ricostruzione e l’analisi delle transazioni economiche e finanziarie operate negli ultimi venti anni da Demasi e dal suo nucleo familiare, avrebbero consentito l’individuazione di patrimoni il cui valore era decisamente sproporzionato rispetto a quanto dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, nonche’ le fonti illecite da cui derivavano. Su richiesta del procuratore aggiunto Gaetano Paci e del sostituto procuratore Simona Ferraiuolo, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto il sequestro eseguito stamani, per un valore complessivo stimato in 1.224.615 euro.