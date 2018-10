Straordinari non pagati e stipendi arretrati, sit in davanti l’aeroporto di Lamezia Terme

Vigilantes mobilitati nello scalo lametino per rivendicare il diritto ad essere retribuiti per il loro lavoro

LAMEZIA TERME – Domani mattina, Mercoledì 24 Ottobre, è previsto un sit in di protesta davanti l’aeroporto di Lamezia Terme da parte dei dipendenti dell’istituto di vigilanza notturna e diurna di Catanzaro. I lavoratori chiedono il pagamento di due stipendi arretrati e denunciano un volume di straordinario non retribuito che va da 100 a 800 ore. L’iniziativa è stata preceduta dallo sciopero avvenuto il 18 giugno. “Ci troviamo, purtroppo, – scrivono in una nota i lavoratori – a dover rivendicare il pagamento di 2 mensilitĂ arretrate senza considerare un monte ore di straordinario non retribuito che va da 100 a 800 ore. Dopo aver lavorato tutta l’estate appena trascorsa senza usufruire di un giorno di ferie (alcuni colleghi hanno accumulato anche 200 giorni), per 60 ore settimanali saltando il riposo anche per due settimane consecutive. Si troveranno a manifestare insieme a noi anche alcuni colleghi guardie giurate che prestano servizio al di fuori dell’aeroporto, i quali vantano ben 10 mensilitĂ arretrate a parte il resto”.