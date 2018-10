In cerca di funghi, si perde nel bosco

Vasta battuta nel territorio delle Serre vibonesi. Un uomo di 65 anni, Vincenzo Pieio, di Rosarno, risulta disperso da ieri nel territorio delle Serre al confine tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria

VIBO VALENTIA – Si era recato alla ricerca di funghi ma ha perso l’orientamento non riuscendo più a far ritorno all’auto. A dare l’allarme sono stati i familiari che non l’hanno visto rincasare in serata ed hanno allertato le forze dell’ordine. Immediatamente sono state avviate le ricerche in una vasta zona compresa fra i territori di Brognaturo e Cardinale, con il supporto dei vigili del fuoco di Serra e del Soccorso alpino e speleologico. Si presume che l’uomo abbia passato la notte all’addiaccio in balia delle avverse condizioni atmosferiche che hanno caratterizzato per tutta la notte anche questa parte del territorio vibonese.