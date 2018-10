Sequestrato manufatto abusivo nel Parco della Sila

I militari della Stazione Parco di Cotronei (kr) hanno nei giorni scorsi posto sotto sequestro un manufatto abusivo realizzato in località “Marrate” nel Comune di Petilia Policastro nel crotonese

PETILIA POLICASTRO (KR) – I militari, dipendenti dal Raggruppamento Carabinieri Parchi, hanno accertato che i lavori, ricadenti in “zona 2” del Parco Nazionale della Sila erano stati realizzati in assenza di titoli abilitativi in materia edilizia e soprattutto in totale carenza di ogni altra autorizzazione paesaggistico-ambientale, a cominciare dal necessario nulla osta dell’Ente Parco. Si è pertanto provveduto al sequestro del manufatto e alla denuncia del proprietario, un uomo di Petilia Policastro