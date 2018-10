A 107 anni si reca al seggio per votare figlio candidato a sindaco

Succede a Tropea nel vibonese. Il voto dell’anziana madre però non riesce a far vincere il figlio sconfitto da Giovanni Macrì eletto alla carica di sindaco

TROPEA (VV) – A 107 anni si è recata al seggio per sostenere il figlio, candidato sindaco al Comune di Tropea nelle elezioni svoltesi ieri. Il suo voto, però, non è servito. Il figlio, Giuseppe Maria Romano, sostenuto da una lista civica, infatti, non ce l’ha fatta ed è risultato secondo, battuto da Giovanni Macrì, anche lui a capo di una lista civica, di estrazione di centrodestra, che è risultato eletto. La signora Gilda Alia – riporta il Quotidiano del Sud – ha varcato in carrozzella la porta del seggio elettorale n.2, accompagnata dai nipoti e dallo stesso foglio, esercitando così il suo diritto al voto. L’affluenza è stata del 58,7%.