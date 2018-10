Bandi borghi calabresi, Oliverio: “domande in crescita, per i privati valuteremo proroga”

In relazione al bando per le attivitĂ ricettive, la ristorazione e i servizi turistici e culturali rivolto alle imprese, alla parte privata, vista la domanda sempre crescente e l’interesse altissimo “valuteremo positivamente la possibilitĂ di una proroga”.

CATANZARO – A dirlo è il governatore Oliverio circa i due bandi sui quali sono corso tanti incontri di informazione e che hanno come finalitĂ la valorizzazione di una della realtĂ piĂą peculiari della Calabria: i borghi. E vista la crescente domanda Oliverio da Lorica, nell’ambito degli eventi organizzati dalla Regione dedicati ai due Bandi Borghi, pensa anche ad una proroga. Il primo che è stato rivolto ai comuni (100 milioni di euro); il secondo (circa 37milioni di euro), ancora in corso, finalizzato a sostenere le imprese nei settori della ricettivitĂ extralberghiera, della ristorazione di qualitĂ e dei servizi turistici e culturali.

Ad ospitare il partecipato evento il Centro Sportivo di Lorica, lungo il Lago Arvo. Una struttura, questa, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, territorio che, con le sue comunitĂ , la sua forte connotazione identitaria proprio dall’azione cui mirano gli avvisi pubblici può ricavare una grande opportunitĂ .

“Abbiamo fatto una scelta chiara, collegata ad una idea, differente rispetto al passato, di sviluppo della Calabria. I bandi sono due tasselli di una strategia; l’ipotesi sulla quale stiamo lavorando, per cui abbiamo programmato risorse che stanno entrando nel vivo della societĂ e della economia della regione, è quella di valorizzare le risorse, nella costruzione di uno sviluppo sostenibile, senza inseguire chimere” ha detto a Lorica Oliverio che, in correlazione a ciò, ha inoltre parlato dell’impegno della Regione per il miglioramento dell’accessibilitĂ alla Calabria, con il rilancio degli aeroporti, l’intensificazione dei collegamenti, ancora ricordando il grande evento del recente meeting della federazione degli operatori turistici che, nella loro permanenza, hanno sottolineato non solo le bellezze della regione, ma segnatamente le opportunitĂ di collegamenti con cittĂ della Germania, che oggi sono 16.

“Crescono le nicchie di turismo, come quello slow – ha detto Oliverio – per il quale lavoriamo ad una serie di servizi, cresce la vacanza breve. Una vacanza che la Calabria sta intercettando, grazie anche ai collegamenti diretti. Alle nuove forme di turismo interessa la scoperta dei luoghi, connessa con la ricettivitĂ diffusa. Uno dei tratti identitari della nostra terra sono proprio i piccoli centri, come, ad esempio i villaggi della Sila, oggi svuotati. Un patrimonio da recuperare. Ecco perchĂ© abbiamo investito notevoli risorse, e ne investiremo ancora, per valorizzare i borghi, rivitalizzarli, per creare opportunitĂ di lavoro. Tra le nostre scelte c’è quella di premiare i giovani, le donne, ancora, di incentivare alcuni territori, come quelli delle aree interne, i comuni che sono allocati, anche parzialmente, nei perimetri dei Parchi. Una decisione di carattere culturale ma anche sociale nelle sue implicazioni, come ad esempio, quelle che afferiscono a processi di spopolamento. Non assecondiamo spinte assistenzialistiche – ha rimarcato Oliverio-; vogliamo utilizzare le risorse per sostenere la crescita. Questi due bandi sono all’attenzione nazionale: è la prima volta che una regione mette in campo iniziative di questa portata. Ci sarĂ ulteriore spostamento di risorse se la domanda continuerĂ a crescere. Per questo territorio i bandi sono una opportunitĂ importante. L’invito è a coglierla”.

“Moderato da Ivonne Spadafora, capostruttura del dipartimento Programmazione comunitaria della Regione – è scritto nella nota – l’incontro di Lorica, che ha avuto forte interazione con la platea, ha contato la partecipazione della presidente del Parco Nazionale della Sila Sonia Ferrari, del consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea, dei sindaci di San Giovanni In Fiore Giovanni Belcastro, Cotronei, anche presidente della ComunitĂ del Parco, Nicola Belcastro, dei Casali del Manco Stanislao Martire, ed ancora dell’assessore regionale Franco Rossi”. “E’ un bando a favore dei territori – ha affermato il delegato all’ Urbanistica – fatto anche per riprendere la tradizione ed il rapporto tra insediamenti e territori stessi di una Calabria sempre accogliente, in cui i borghi rappresentano un punto di riferimento. Tanto, nella linea di costruzione di un futuro migliore per noi e i nostri figli”.

“Numerosa, nel Centro sportivo della cittadina della Sila – conclude la nota – la presenza di sindaci, amministratori, operatori economici dell’area, molti giovani ai quali si è rivolto il dirigente del settore regionale Beni culturali, Domenico Schiava, che ha spiegato in dettaglio i bandi, in particolar modo quello riguardante attivitĂ ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali che ha l’obiettivo di incentivare e sostenere le imprese in questi settori, i cui beneficiari sono piccole e medie imprese, associazioni, lavoratori autonomi nonchĂ© le persone che si propongono di costituire una impresa. Notevolmente da rimarcare il fatto che l’agevolazione può essere concessa al 100% delle spese ammissibili fino al limite di 70mila euro se i progetti sono presentati da imprese a prevalente gestione e partecipazione di giovani fino a 29 anni”.