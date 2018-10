Prestiti per avviare nuove imprese in Calabria

Presentato a Roma il progetto Yes I Start Up rivolto ai giovani disoccupati

ROMA – Nasce Yes I Start Up, un Progetto finanziato nell’ambito di Garanzia Giovani, misura 7.1 e rivolto ai giovani NEET (not in education, employment or training) iscritti a questo Programma. Il nuovo Progetto è realizzato dall’Ente Nazionale per Microcredito a seguito di un Accordo istituzionale con ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) ed è stato presentato a Roma presso la Sala Spazio (Sala Commissione Europea) dal direttore generale ANPAL, Salvatore Pirrone, dal presidente ENM, Mario Baccini e dal direttore generale dipartimento lavoro formazione e politiche sociali Regione Calabria, Fortunato Varone. Il progetto è finalizzato a formare i ragazzi per supportali a realizzare la loro idea di auto imprenditorialitĂ attraverso lo sviluppo di un business plan/piano di impresa. Lo scopo è consentire, al termine del percorso formativo, l’accesso al finanziamento del Fondo Rotativo SELFIEmployment misura 7.2 di Garanzia Giovani che mette a disposizione un prestito senza interessi e senza la necessitĂ di garanzie reali e/o personali per importi da 5.000 a 50.000 euro. “A coordinare l’attivitĂ formativa è l’Ente Nazionale per il Microcredito – ha spiegato il Presidente Mario Baccini. Per la prima volta partner pubblici e privati si uniscono per formare la creazione di impresa e, per la presentazione della richiesta al Fondo, l’ENM supporta i giovani NEET attraverso i nostri sportelli informativi “Retemicrocredito”, attivi presso 160 Comuni, CPI, Camere di Commercio, UniversitĂ .

Oltre 60 sportelli, tra i 160 della Retemicrocredito, svolgono anche funzione di accompagnamento e supporto personalizzato. Una rete – ha sottolineato Baccini – sempre attiva e conosolidatasi nel tempo attraverso il lavoro dei nostri esperti”. “Siamo i primi ad aver sposato il progetto Yes I Start Up facendolo diventare un progetto regionale (Yes I Start up, YISU Regione Calabria) finanziato da fondi europei perchĂ© crediamo in questa azione”, ha spiegato Fortunato Varone, direttore generale dipartimento lavoro formazione e politiche sociali Regione Calabria. “Obiettivo di YISU Calabria è la formazione di 400 neet – ha aggiunto Varone – Tre sono i corsi giĂ partiti e sette quelli in programmazione e che prenderanno il via le prossime settimane, come ci annunciano i responsabili dell’Ente Microcredito. Intanto, alcune domande di finanziamento sono andate a buon fine e sono circa 90 le pratiche finanziate dal Fondo SELFIEmployment , il 70 per cento dei richiedenti ha giĂ avviato l’attivitĂ . Una storia di successo su tutte: attraverso il piccolo prestito ottenuto da SElFIEmpoyment, un giovane, a Marina di Gioiosa Ionica, provincia di Reggio Calabria, ha giĂ aperto una caffetteria- pasticceria realizzando il suo sogno di mettersi in proprio e diventando così un piccolo imprenditore”.

