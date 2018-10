Calabria, legge sui vitalizi: “un messaggio politico forte”

Disciplinando un nuovo sistema contributivo si avrebbe un risparmio di quasi due milioni di euro all’anno. Per il consigliere regionale Giudiceandrea bisogna tagliare gli emolumenti dei consiglieri regionaliÂ

REGGIO CALABRIA – «La legge regionale che riordina i cosiddetti vitalizi si farà perché è giusto ed etico mettere mano su questa vicenda». È quanto afferma il consigliere regionale e capogruppo di Democratici e Progressisti Giuseppe Giudiceandrea a proposito della norma che deve disciplinare i vitalizi per gli ex consiglieri regionali e introdurre un nuovo sistema pensionistico per quelli in carica.

«È necessario – continua Giudiceandrea – disciplinare il nuovo sistema contributivo e agire sui vitalizi degli ex consiglieri regionali. Avremo così un risparmio consistente pari a 1 milione e 900mila euro all’anno. Ribadisco che, seguendo le indicazioni del presidente dell’Inps Tito Boeri, bisogna tagliare gli emolumenti dei consiglieri regionali attraverso l’introduzione di ammortizzatori sociali. Tagli che variano dal 6% al 13% , percentuale che arà legata agli anni di consiliatura e la somma calcolata con il metodo contributivo».

«Contribuire al sistema previdenziale in un momento così difficile per il nostro Paese – conclude il capogruppo di Democratici e Progressisti – è un obbligo oltre che un dovere morale. Far partire un segnale del genere dalla Calabria sarebbe un messaggio politico forte per tutti e un esempio da seguire».