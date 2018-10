Da quest’anno vaccino antinfluenzale gratuito per i donatori di sangue

Antonio Parise, presidente regionale della federazione Fidas Calabria: “è una sorta di riconoscimento nei confronti di tutti i donatori di sangue”.

CATANZARO – Il 15 ottobre prende il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2018-19. Per la prima volta quest’anno per i donatori di sangue la vaccinazione stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente. A deciderlo la Circolare “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2018-2019″, elaborata dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, del maggio scorso.

«È il riconoscimento per tutti i donatori che hanno contribuito all’autosufficienza ematica dello scorso anno. – commenta Antonio Parise, presidente regionale della federazione Fidas Calabria – Il periodo invernale è uno dei due momenti dell’anno in cui le donazioni calano per via dell’influenza e non sempre si riesce a gestire l’emergenza. Con l’aiuto dei vaccini siamo fiduciosi che il calo sarà meno significativo. Un appello in particolare ai donatori di sangue calabresi, la nostra regione purtroppo è la terz’ultima in Italia per produzione di globuli rossi e la diminuzione del numero delle donazioni rende ancora più complessa la gestione delle risorse ematiche territoriali. Un invito quindi ad avvicinarsi al mondo della donazione di sangue e, ai donatori periodici la raccomandazione del vaccino».