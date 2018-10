Maltempo, sindaco chiude le scuole stamattina e volano insulti sui social… scritti anche male!

Sarebbe stato colpevole di aver disposto la chiusura degli edifici scolastici ‘troppo tardi’ rispetto invece ad altre città calabresi che già ieri sera avevano emanato un’ordinanza

REGGIO CALABRIA – Si è preso insulti, offese ed il tutto un linguaggio caratterizzato da un pesante turpiloquio sui social. Nel mirino il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà , ritenuto “colpevole” di non avere disposto già da ieri la chiusura delle scuole cittadine a causa dell’allerta meteo diramato dalla Protezione civile calabrese. La chiusura delle scuole di Reggio Calabria é stata disposta poi dal sindaco Falcomatà con un’ordinanza emessa nelle prime ore di stamani in seguito al peggioramento delle condizioni meteorologiche.

A rivolgere gli insulti al sindaco sono stati, in particolare alcuni studenti.

Falcomatà ha risposto a chi gli ha rivolto gli insulti con un post inserito sulla sua pagina facebook rivolto a tutti gli studenti. “Qualcuno – ha scritto il sindaco di Reggio Calabria – mi ha augurato ‘cancro, tumore ed elseimer’ messi insieme. Senza sapere, tra l’altro, che cancro e tumore sono di fatto la stessa cosa e che ‘elseimer’ si scrive ‘alzheimer. Qualcuno, più audacemente, ha promesso di fare il ‘pizzio’, altri di ‘menarmi con la sciunetta’ e qualcun altro di ‘stuprarmi’. Qualcun altro, invece, in tutta onestà , ha dichiarato che l’allerta va messa perché ha sonno o perché vuole giocare alla play. Qualcuno, infine, cultore della teoria della superiorità della razza, pretende di non essere trattato come un ‘nero“.

“E’ evidente – prosegue il sindaco di Reggio – che questi vostri compagni avrebbero bisogno di non perderne neanche uno di giorni di scuola, anche perché credo che qualcuno di loro, come chi scrive ‘all’erta’ o ‘la letta meteo’, in classe non ci sia mai entrato! Ma è evidente anche che abbiamo ancora molta strada da fare sul piano culturale, dell’educazione e del rispetto per le istituzioni. Oggi, comunque, le scuole sono chiuse perché nella notte è arrivato il bollettino di peggioramento delle condizioni meteo. Non è un gioco. Durante la notte la Protezione civile, i volontari e i dipendenti comunali monitorano la situazione, presidiano i torrenti e le fiumare e sono pronti a intervenire in caso di calamità . Dovremmo ringraziarli ogni giorno. È in questi casi che il Sindaco chiude le scuole. Mi aiutate a farlo capire ai vostri compagni e magari anche ai vostri genitori?“.

Gli insulti al sindaco vengono stigmatizzati dagli assessori comunali all’Istruzione ed alle Politiche sociali, Anna Nucera e Lucia Nucera, e dal Garante dell’Infanzia comunale Giovanna Campolo. “Il linguaggio dell’imprecazione e dell’offesa – scrivono – è diffuso in ogni ambiente in cui le coordinate dell’azione pubblica non sono comprese o conosciute. Proponiamo l’apertura di una serie riflessione evidenziando l’assunzione di responsabilità e la voglia di miglioramento degli stessi ragazzi che accompagnano il cammino di rigenerazione della nostra città . Da amministratrici di questa città , da donne di scuola, formatrici e madri di famiglia, non possiamo che evidenziare lo spettacolo impietoso e barbaro che si mostra davanti ai nostri occhi, offerto da una parte dei nostri studenti, una minoranza di leoni da tastiera”. Solidarietà al sindaco Falcomatà é stata espressa, oltre che in numerosi interventi sempre su facebook, dai rappresentanti degli studenti del liceo scientifico “Volta”.