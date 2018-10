Raccoglievano scommesse abusivamente, tre persone denunciate

Le scommesse del tutto abusive venivano raccolte in un locale camuffato da semplice sala giochi

VIBO VALENTIA – In tre sono stati denunciati alla polizia alla Procura di Vibo Valentia: F.D., 57 anni, CM.V., 29 anni, e C.M., 60 anni. Secondo le indagini si occupavano dell’attivita’ di raccolta abusiva di scommesse in un locale camuffato da una semplice sala giochi. Nell’esercizio commerciale sono stati sequestrati in via preventiva tre computer e due stampanti utilizzati per portare a termine l’attivita’ illecita. Il locale oggetto di un controllo della polizia amministrativa della Questura di Vibo e della sezione operativa di Catanzaro dell’Agenzia delle Dogane e’ ubicata in una zona centrale di Vibo Valentia.