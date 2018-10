Esonda il fiume nella zona in cui è morta la giovane mamma con i due bimbi

A causa del maltempo nell’area in cui si è consumata la tragedia del 4 ottobre gli allagamenti hanno danneggiato diverse aziende. Non si registrano feriti

CATANZARO – Nessun effetto pare abbia sortito la morte della giovane madre lametina con i suoi due bimbi. Dopo i numerosi messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni nessun intervento concreto pare sia stato posto in essere. Una nuova ondata di maltempo infatti ha investito questa mattina la provincia di Catanzaro, e in particolare l’area del Lametino, gia’ duramente colpita dall’alluvione dello scorso 4 ottobre. Allagamenti e disagi alla circolazione si sono registrati, in particolare, sulla strada statale 18, all’altezza del centro meccanografico delle Poste di Lamezia Terme, a causa dell’esondazione del torrente Turrina che ha coinvolto anche alcune aziende agricole, florovivaistiche e industriali che costeggiano l’arteria: sul posto la polizia municipale e personale dell’Anas, che stanno lavorando per tenere sotto controllo la situazione e attenuare i disagi per gli automobilisti. L’area in questione non e’ distante da quella nella quale hanno perso la vita la 30enne Stefania Signore e i suoi figlioletti Cristian (7 anni) e Nicolo’ di 2 anni cui corpo è stato rinvenuto dopo diversi giorni, travolti da un’ondata di acqua e fango lo scorso 4 ottobre ed i cui funerali sono stati celebrati sabato.

Le strade oggi sono state completamente allagate e colme di fango e detriti, e diverse sono le aziende a rischio. Secondo quanto segnalato dagli imprenditori della zona, ad aggravare la situazione c’e’ soprattutto la mancanza di argine del torrente, completamente cancellato dall’alluvione di pochi giorni fa. IÂ Vigili del Fuoco nella notte sono intervenuti sulla strada provinciale che collega Girifalco a Cortale per liberare un tratto di strada bloccato da uno smottamento e dalla caduta di un albero, su cui erano rimasti bloccati alcuni automobilisti. I vigili hanno lavorato diverse ore per liberare la strada e consentire alle vetture bloccate di passare. Sulla zona imperversava il maltempo, ma gli automobilisti sono tornati a casa incolumi.

Immagine di repertorio