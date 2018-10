Appalti pubblici e ‘ndrangheta, due arresti

Due uomini hanno tentato di portare a termine un’estorsione ai danni di un’impresa impegnata in dei lavori pubblici

PALMI (RC)- Estorsioni e appalti. Il Commissariato di Palmi della Polizia di Stato ha arrestato due persone, Rocco Papasergio, di 41 anni, e Francesco Romeo, di 37, con l’accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Dda. Secondo l’accusa, Papasergio e Romeo, accusati di essere affiliati alla cosca di ‘ndrangheta dei Gallico, si sarebbero resi responsabili, in tempi diversi e con piĂą azioni esecutive del medesimo disegno criminale, di una tentata estorsione ai danni di un’impresa impegnata in un lavoro pubblico a Palmi. I due avevano anche minacciato d’incendiare i mezzi della ditta nel caso in cui la richiesta estorsiva non fosse stata soddisfatta.

“Ancora una volta, le indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria – riferisce un comunicato della Questura reggina – hanno consentito di accertare la pressante attivitĂ estorsiva delle cosche di ‘ndrangheta nei confronti delle ditte aggiudicatrici di appalti pubblici“. “L’esecuzione della citata misura restrittiva – Ă© detto ancora nella nota – ha consentito di affermare la presenza e la risposta dello Stato nel contrasto alle pretese illegali delle cosche di ‘ndrangheta in un territorio particolarmente complesso come quello della provincia reggina”.