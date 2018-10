Riace, Lucano: «Vogliono soltanto distruggerci»

Il Viminale ha disposto il trasferimento dei migranti dal comune di Riace in altri centri in Italia. Lucano non ci sta e annuncia ricorso al Tar contro la decisione del Governo

RIACE (RC) – “Vogliono soltanto distruggerci. Nei nostri confronti é in atto ormai un vero e proprio tiro incrociato. I nostri legali, comunque, stanno già predisponendo un ricorso al Tar contro la decisione del Viminale”. Lo dice il sindaco di Riace, Domenico Lucano, in relazione alla circolare con cui il Ministero dell’Interno ha disposto il trasferimento dei migranti accolti nel Comune calabrese e chiesto la rendicontazione di tutte le spese sostenute. “Io mi chiedo come sia possibile pensare di distruggere in questo modo il ‘modello Riace’, descritto da innumerevoli personalità , politici, intellettuali, artisti, come un’esperienza straordinaria.

Non si può cancellare una storia semplicemente straordinaria e che ha suscitato l’interesse e l’apprezzamento di tutto il mondo. Lo Stato continua incredibilmente a darci addosso. La mia amarezza é immensa”. Lo sostiene il sindaco di Riace, Domenico Lucano, a proposito della circolare del Viminale. “La persecuzione nei nostri confronti – aggiunge Lucano – é cominciata già da qualche anno. Ci sono state due relazioni della Prefettura di Reggio Calabria che si sono contraddette l’una con l’altra, una positiva ed un’altra negativa. Prima ci hanno elogiati e poi criticato. Tutto questo é assurdo”.

Oliverio, decisione Viminale assurda e ingiustificata

“È una decisione assurda ed ingiustificata. Mi auguro che dietro tale decisione non si celi l’obiettivo di cancellare una esperienza di accoglienza, estremamente positiva, il cui riconoscimento ed apprezzamento è largamente riconosciuto anche a livello internazionale. Chiedo al Ministro dell’Interno di rivedere questa decisione”. Lo afferma il presidente della Regione Mario Oliverio “dopo aver appreso la notizia – é detto in un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta – secondo la quale il Viminale ha disposto con una circolare il trasferimento dei migranti accolti nei centri del Comune di Riace e ha chiesto all’amministrazione comunale la rendicontazione di tutte le spese sostenute, sollecitando ‘ad inviare la relativa documentazione secondo le modalità previste dal manuale di rendicontazione Sprar'”.

Verdi: Vogliono distruggere il modello Riace

“Il ministro dell’Interno Salvini sta tentando scientemente di distruggere il modello Riace. Per questo dobbiamo ribellarci in tutta Italia per far sentire la nostra voce in difesa di Mimmo Lucano. E’ scandaloso che il Viminale, invece di tentare di salvaguardare un modello di integrazione dei migranti famoso in tutto il mondo, tenti di deportare i migranti da Riace. Una cosa inaudita che ricorda episodi dei regimi totalitari che non avremmo mai più voluto vivere. E’ arrivato il momento di ribellarci alla protervia di questa maggioranza”. Scrivono in una nota Luana Zanella e Gianluca Carrabs coordinatori dell’esecutivo dei Verdi.