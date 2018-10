Maltempo, funerali per mamma Stefania e i piccoli Cristian e Nicolò

E’ stato il giorno della preghiera e della commozione. Madre e figli si sono riuniti ancora una ultima volta sulla terra per essere stretti nell’abbraccio del marito Angelo, della famiglia, degli amici e della comunità intera

GIZZERIA (CZ) – “Certo questa terra di Calabria non può piangere più, non vuole piangere più. Diciamo questo perché il Signore ci consegna gli uni agli altri perché possiamo realizzare un mondo migliore. Noi invece maltrattiamo questa terra, non la curiamo”. Lo ha detto il vescovo di Lamezia Terme mons. Luigi Cantafora nell’omelia ai funerali di Stefania Signore, di 30 anni, e dei figli Cristian di sette, e Nicolò, di due, morti dopo essere stati travolti da acqua e fango nell’alluvione di giovedì 4 ottobre. E’ stato il giorno della preghiera e della commozione per i tanti venuti a rendere omaggio alle vittime della tragedia di San Pietro Lametino.

Le esequie della donna e del bimbo più grande, trovati senza vita venerdì 5 ottobre, erano state fissate per ieri ma sono poi slittate a oggi dopo il ritrovamento ieri del corpicino del piccolo Nicolò. Le tre bare sono state sistemate all’aperto nello spazio antistante la chiesa di Santa Caterina, a Gizzeria, incapace all’interno di contenere le tante persone venute a rendere omaggio alle vittime della tragedia. Presenti anche i gonfaloni di diversi Comuni. Durante l’omelia il presule si è rivolto ad Angelo Frijia, marito e padre delle vittime, rimasto solo, e a tutti i familiari.

“Siamo tutti – ha detto – molto addolorati e attoniti. Ma siamo qui e ci stringiamo a voi con affetto perché siamo sicuri che riceveremo dal Signore una Parola capace di portare pace al nostro cuore in questo momento di grande prova. Grazie a Dio e all’impegno di tanti il corpo del piccolo Nicolò è stato ritrovato. Noi ringraziamo la Protezione civile, le forze dell’ordine e i volontari perché senza tregua e senza risparmiarsi in questi giorni hanno continuato le ricerche”. “Adesso – ha detto ancora il vescovo – è il tempo in cui il dolore ha bussato alla porta, ma è soprattutto il tempo della fede nuda. La morte è venuta come un ladro, all’improvviso, ma certamente Stefania, Cristian e Nicolò sono nella pace”.

Toninelli: morte assurda, il Governo assicura proprio impegno

“In questa giornata di lutto per la città di Lamezia Terme e per l’Italia intera, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio al signor Angelo Frija ed ai congiunti delle vittime dell’alluvione dello scorso 4 ottobre: Stefania Signore e i suoi due piccoli figli, Christian di 7 anni e Nicolò di soli 2 anni, strappati con violenza all’affetto dei propri cari”. E’ un passaggio del messaggio inviato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a nome del Governo, per i funerali delle vittime del nubifragio a San Pietro Lametino e letto durante le esequie a Gizzeria dal deputato M5s Giuseppe d’Ippolito.

“È inconcepibile – è scritto nel messaggio – che nel 2018 in Italia si possa morire in maniera così assurda. Il Governo italiano assicura il proprio impegno, prioritario, per la sicurezza dei singoli territori. Simili tragedie non possono ripetersi. È nostro preciso dovere intervenire con determinazione, serietà e concretezza. A tutta la comunità giunga il nostro abbraccio commosso e la nostra vicinanza personale e istituzionale”.