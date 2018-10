Candidato attivo nel gruppo facebook creato dal figlio del boss viene escluso dalle elezioni

L’aspirante consigliere comunale era uno degli utenti piĂą dinamici del gruppo Intoccabili-autorizzati a delinquere creato dal figlio di Pantaleone Mancuso

NICOTERA (VV) – Inneggiava contro le forze dell’ordine e i giornalisti nel gruppo Facebook fondato da Emanuele Mancuso, figlio del boss Pantaleone, alias “L’ingegnere”, poi chiuso dalla Polizia postale a seguito di una serie di segnalazioni. E’ con questa motivazione che Pino Marasco, candidato sindaco di Nicotera, ha espulso dalla sua lista elettorale Alex Cocciolo, di 23 anni, in lizza per un posto da consigliere comunale nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale, sciolto per infiltrazioni mafiose. Cocciolo, giĂ denunciato per diffamazione e calunnia, era tra i piĂą attivi all’interno del gruppo Facebook fondato da Mancuso, denominato “Intoccabili-Autorizzati a delinquere”, divenuto contenitore di attacchi alle forze dell’ordine e agli organi di stampa. A testimoniarlo sono alcuni screen-shot allegati alla denuncia che le persone offese hanno presentato ai carabinieri. Il gruppo Fb venne chiuso dalla Polizia postale dopo una serie di segnalazioni giunte alla Questura di Vibo Valentia. “Eravamo completamente all’oscuro – è detto in una nota diffusa dal gruppo politico che sostiene la candidatura a sindaco di Marasco – delle passate ed esecrabili attivitĂ del nostro candidato Cocciolo, al quale oggi chiediamo di ritenersi escluso dalla nostra lista e di astenersi dal condurre la campagna elettorale. Su questa vicenda non siamo dunque disposti a fare concessioni, nĂ© a farla passare sotto silenzio: per quanto ci riguarda, Cocciolo non fa piĂą parte della nostra lista”. In un appello rivolto a tutti gli elettori, gli stessi sostenitori di Marasco chiedono “a tutti i nicoteresi di non considerarlo un componente di questa formazione politica e, di conseguenza, di non attribuirgli voti di preferenza alle prossime consultazioni elettorali. Tocca a noi – è scritto ancora nella nota – ripristinare una nuova agibilitĂ politica da cui derivi la normalizzazione di istituzioni democratiche troppo spesso infangate da condotte sconsiderate e inaccettabili”.