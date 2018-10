Aree di servizio dell’Autostrada del Mediterraneo, cambia la gestione

Anas aggiudica l’appalto per la concessione dei servizi di ristoro e di rifornimento carburante

COSENZA – E’ stato aggiudicato l’appalto per la concessione delle Aree di Servizio lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ di Cosenza Est, Lamezia Terme Est e Tarsia Ovest. L’appalto, suddiviso in tre lotti, riguarda la concessione del servizio ristoro, della durata di 12 anni. L’affidamento in concessione dei tre lotti è stato aggiudicato da R.T.I. ALMA s.r.l. (per Salerno Ovest), PIT STOP s.r.l. (per Lamezia est), SUORADIS s.r.l. (per Cosenza Est) e LA BOTTEGACCIA di Maria Luisa Meringolo & C. s.a.s. con sede a Chieti (Tarsia est e ovest). I nuovi concessionari subentranti hanno già stipulato il contratto di concessione con Anas ed è in programma per i giorni 18,29,30 e 31 ottobre 2018, la consegna delle aree per i servizi ‘oil’ e ‘ristoro’. Ad oggi, sono state già consegnate ai nuovi concessionari le aree di Cosenza Ovest, Lamezia Ovest, Rosarno Est per quanto riguarda il rifornimento, Sala Consilina est, Sala Consilina Ovest ‘oil’ e ‘ristoro’, Salerno est rifornimento carburante e ‘ristoro’ e Pizzo est. Il prossimo 16 ottobre è prevista la consegna del progetto preliminare da sottoporre alla verifica di approvazione riguardante l’appalto di Autogrill per i servizi di ristoro di Salerno est mentre il prossimo 26 ottobre, Eni consegnerà ad Anas il progetto preliminare dell’area di servizio di Pizzo est. Entro mercoledì 17 ottobre, a seguito delle verifiche tecniche in corso a cura di Anas, è prevista da parte del Responsabile del Procedimento, la validazione del progetto esecutivo delle 4 concessioni ‘ristoro’ e ‘oil’ di Galdo est e ovest.