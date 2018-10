L’auto del giovane scomparso da due giorni data alle fiamme

La vettura è stata rinvenuta nei pressi di uno svincolo dell’Autostrada del Mediterraneo

VIBO VALENTIA – Si indaga sulla scomparsa di Filandari. I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia sono al lavoro per rintracciare il 23enne Francesco Vangeli di cui non si hanno notizie da due giorni. La sua auto è stata trovata bruciata. I carabinieri escludono che la scomparsa sia stata volontaria proprio per la circostanza della vettura ritrovata carbonizzata nei pressi dello svincolo di Mileto dell’Autostrada A2. Il giovane sarebbe stato visto l’ultima volta nel territorio di San Giovanni di Mileto a bordo della propria auto, sembra per recarsi ad una cena. Ed è su questo particolare che si stanno concentrando le attenzioni degli investigatori, che hanno giĂ sentito i familiari del giovane che lavora nell’attivitĂ del padre specializzata nella vendita di ferramenta. Ai congiunti, i carabinieri hanno chiesto informazioni sulle conoscenze e sulle frequentazioni di Vangeli, ritenuto da tutti, in paese, come un bravo ragazzo. La vettura, intanto, è stata affidata ai tecnici del Ris dei carabinieri nella speranza che dalla carcassa possano giungere elementi utili a fare chiarezza sulla vicenda, mentre è in corso l’esame dei tabulati del telefono del giovane per cercare di ricostruirne gli ultimi spostamenti.