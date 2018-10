Regione: Oliverio chiede al Governo, risorse aggiuntive per Lsu-Lpu

Garantire la continuitĂ del percorso di stabilizzazione dei 4.554 lavoratori Lsu e Lpu della Calabria che svolgono un lavoro necessario a garantire servizi fondamentali dei Comuni

CATANZARO – Il presidente della Regione Mario Oliverio e l’assessore al Lavoro Angela Robbe hanno inviato ai ministri del Lavoro, Di Maio, per la Pubblica amministrazione, Bongiorno, per gli Affari regionali, Stefani, una richiesta di provvedimento urgente da inserire in finanziaria per l’attribuzione di risorse aggiuntive a quelle ripartite nella convenzione siglata con il ministero del Lavoro, al fine di garantire la continuitĂ del percorso di stabilizzazione dei lavoratori Lsu e Lpu della Calabria.

“Fin dall’inizio della nostra esperienza di governo della Regione – ha sostenuto Oliverio – abbiamo assunto provvedimenti concreti per la contrattualizzazione dei 4.554 Lsu-Lpu che in Calabria svolgono un lavoro necessario a garantire servizi fondamentali dei Comuni e per le Pubbliche amministrazioni. Al fondo di 50 milioni di euro che, a partire dal 2015, è stato costituito nelle leggi finanziarie dello Stato, abbiamo aggiunto 37.979.178,16 milioni di risorse proprie della Regione per garantire l’occupazione dei lavoratori da assumere nel piano di stabilizzazione.

Abbiamo chiesto al Governo Conte di garantire la copertura e le risorse finanziarie nella stima minima di 50 milioni, come avvenuto negli anni 2015/2018, per garantire il lavoro e completare il percorso di stabilizzazione dei lavoratori Lsu/Lpu anche in Calabria, con gli impegni assunti e nel rispetto del decreto dignitĂ , del quale la nostra azione di governo ha anticipato i contenuti. I 21 milioni di euro assegnati alla Calabria attraverso il riparto del Fondo Sociale Occupazione sono da considerare una quota parziale rispetto al fabbisogno richiesto di 50 milioni di euro. Non a caso negli anni precedenti il Parlamento su proposta dei Governi che si sono succeduti ha deliberato in tal senso”.

Copertina: immagine repertorio lavoratori in sit-in presso la Regione CalabriaÂ