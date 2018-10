Maltempo, 450 gli interventi nel catanzarese (Foto e video)

Oltre 450 gli interventi effettuati dal personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro a seguito del maltempo che ha imperversato sulla provincia di Catanzaro

CATANZARO – Numerose le unitĂ dei vigili del fuoco impiegate nei Comuni sia del litorale ionico che tirrenico per allagamenti, frane, esondazioni e verifiche per danni d’acqua. Nel comune di Lamezia Terme, in localitĂ San Pietro Lametino, proseguono ininterrottamente le ricerche del piccolo Nicolò. Sul posto i vigili del fuoco ordinari e specialisti di mezzi movimento terra si alternano giorno e notte senza sosta. Verifiche durante le ore diurne effettuate dal nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) che controlla, attraverso l’utilizzo di droni, ogni zona ove i normali mezzi di soccorso possono trovare impedimenti o limitazioni. Ricerche in corso anche con ausilio di sistemi georadar a cura del personale altamente specializzato del CNR.

