Armi e munizioni in camera da letto e in una stalla, un arresto

Durante un controllo dei carabinieri ad abitazioni di soggetti che si supponeva potessero detenere armi, i militari hanno scoperto fucili e munizioni detenute illegalmenteÂ

CITTANOVA (RC) – Con l’accusa di detenzione illegale di armi clandestine, questa mattina, i Carabinieri di Taurianova e dello Squadrone Cacciatori “Calabria” hanno arrestato Antonio Sorbara, 63enne di Cittanova, con precedenti per vari reati. I militari dopo aver perquisito l’abitazione di Sorbara, nell’ambito di un controllo mirato, hanno rinvenuto occultati tra la rete e il materasso di una camera da letto, due borse contenenti circa 170 munizioni calibro 12 e 2 fucili.

Le operazioni di perquisizione sono state estese in un contiguo fondo agricolo di proprietà di Sorbara dove, all’interno di una struttura adibita a stalla in cui erano allevati anche due bovini, sono stati trovati, abilmente occultati all’interno della mangiatoia, 30 cartucce cal. 20 e un fucile clandestino. I tre fucili e le 200 munizioni sono state poste sotto sequestro, in attesa di ulteriori accertamenti, mentre l’arrestato al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.