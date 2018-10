Scontro tra due auto, una vettura si ribalta. Due persone vanno in ospedale

Un incidente stradale si è verificato oggi poco dopo le ore 13.00. Lo scontro ha coinvolto una Fiesta e una Agila

CATANZARO – L’impatto tra le due auto, una Ford Fiesta ed una Opel Agila, si è verificato in via Tommaso Campanella. L’Agila a seguito dello scontro si è anche ribaltata finendo la sua corsa su di un fianco. Illeso il conducente della Opel mentre la donna a bordo della Ford Fiesta è stata soccorsa e trovata in evidente stato di shock. Sia l’uomo che la donna, sono stati comunque trasportati da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Catanzaro. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Catanzaro che prontamente giunti sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture.