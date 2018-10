FOTONOTIZIA – Camion dei rifiuti impatta contro un’auto. Ferita una donna

L’incidente stradale è avvenuto sulla Strada Statale 280 all’altezza della rotatoria per il centro commerciale “Due Mari”.

LAMEZIA TERME – Ancora un incidente stradale nel lametino, che ha visto coinvolta un’auto, una Toyota Aygo ed un mezzo compattatore per la raccolta di rifiuti solidi urbani. All’interno della vettura la sola conducente che, è rimasta ferita, e affidata alle cure del personale Suem 118 che l’hanno trasportata nell’ospedale di Lamezia. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura ed il personale dell’Anas per il ripristino della sede stradale. La dinamica è comunque in fase di accertamento.