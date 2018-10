FOTONOTIZIA – Violento scontro tra un furgone e una station wagon

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere un anziano rimasto ferito

LAMEZIA TERME (CZ) – Tamponamento in cittĂ questa mattina. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti questa mattina su Via del Progresso per un incidente stradale. A scontrarsi sono state due vetture: un’Opel Corsa station wagon ed un autofurgone Iveco Daily. Il conducente dell’autovettura, un 79enne, è rimasto gravemente ferito a seguito dell’impatto. L’anziano, che all’arrivo dei soccorsi era vigile e cosciente, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportato presso l’Ospedale di Lamezia Terme dal personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso. Escoriazioni varie sono state invece riportate dai due passeggeri che viaggiavano a bordo del furgone. La dinamica del sinistro è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine sul posto per eseguire i rilievi, rimuovere i mezzi dalla carreggiata e disciplinare il traffico che ha subito rallentamenti.