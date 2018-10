Rapina a mano armata, un arresto

Un disoccupato di 36 anni ha minacciato una donna con una pistola facendosi consegnare la borsa. A braccarlo nella fuga un cittadino e i carabinieri in servizio presso il tribunale dei Minori

REGGIO CALABRIA – Ha minacciato una donna con una pistola facendosi consegnare la borsa con all’interno denaro e documenti. Vincenzo Puntorieri, disoccupato di 36 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di armi, è stato arrestato in flagranza di reato a Reggio Calabria dai carabinieri. L’uomo ha avvicinato la donna che stava percorrendo a piedi via San Francesco di Paola, nel centro cittadino, per poi impossessarsi della sua borsa. La vittima della rapina ha reagito urlando e richiamando l’attenzione di un passante che si è messo ad inseguire il malvivente. Il trentaseienne è stato bloccato anche grazie all’intervenuto dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria e delle guardie in servizio nel vicino Tribunale per i minorenni. La refurtiva Ă© stata recuperata consegnata alla proprietaria.