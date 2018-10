Colpisce la moglie alla testa al culmine di una lite

Una lite sfociata in aggressione e il marito afferra una zappa colpendo la donna alla testa. L’uomo è affetto da alzheimer

SAN CALOGERO (VV) – Una donna di 65 anni, C.B., è stata ferita alla testa dal marito M.S., di 67, al culmine di una lite avvenuta nelle campagne di Calimera, frazione di San Calogero. Secondo una prima ricostruzione, marito e moglie erano in un fondo di loro proprietĂ quando è nato il diverbio probabilmente per futili motivi. L’uomo, affetto da Alzheimer, avrebbe preso una zappa colpendo la donna. E’ stato lo stesso anziano a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasportato la donna nell’ospedale di Vibo Valentia. La posizione del marito è al vaglio dei carabinieri in considerazione delle sue condizioni ed anche in attesa di conoscere la prognosi con cui sarĂ giudicata la moglie che non sarebbe in gravi condizioni.