Arresto sindaco Riace: Nobel, candidare il sistema di inclusione

Da ieri e solo fino a questa sera, grazie ad un tam tam sui social, è liberamente visibile, scaricandolo da internet, il docufilm di Shu Aiello e Catherine Catella “Un paese di Calabria”

RIACE (RC) – Pluripremiato, il documentario scritto e diretto dalle due registe discendenti da famiglie emigrate in Francia, racconta della vita all’interno del paese di Riace e della coesistenza non solo pacifica, ma anche estremamente arricchente, di condivisione degli spazi e delle risorse con uomini, donne e bambini immigrati da territori di guerra. In seguito all’arresto di Domenico Lucano, le registe e produttrici del film documentario hanno deciso di condividere la loro visione su Riace e per 48 ore, sabato 6 e domenica 7 ottobre: il film è disponibile in streaming gratuito a a questo link: https://vimeo.com/293162180.

Lotti: candidiamo il modello Riace per il Nobel

“Candidiamo al Nobel per la pace il modello Riace”: la proposta è arrivata da Flavio Lotti, coordinatore e anima della Marcia della pace PerugiAssisi, in occasione del suo intervento per i saluti alla partenza del corteo. “Non ci riferiamo a persone in particolare e non vogliamo personalizzare la questione – ha poi ribadito all’ANSA Lotti – ma come comitato organizzatore della marcia proponiamo che il prossimo Nobel venga dato ad un modello di accoglienza, integrazione e solidarietĂ che serve a tutti e che risponde ai valori a cui la marcia si è sempre ispirata”.

Grasso: non siamo contro la Magistratura ma difendiamo il modello Riace

“Non siamo contro la magistratura ma per difendere il sindaco di Riace e il sistema di inclusione che ha creato”: il leader di LeU Piero Grasso ha parlato così delle polemiche legate all’arresto, ai domiciliari, di Domenico Lucano per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lo ha fatto rispondendo all’ANSA a margine della sua partecipazione alla marcia della pace Perugia-Assisi. “Quel modello d’integrazione – ha detto Grasso – deve valere per l’Europa e per tutto il mondo. E noi siamo qua a testimoniare i valori di solidarietĂ , accoglienza e rispetto dei diritti umani”. Riguardo alla posizione espressa dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, l’ex presidente del Senato ha sottolineato che “semmai si può ribaltare il suo discorso”. “E’ stato stato proprio lui che da un lato ha esultato per l’azione della magistratura e poi – ha concluso Grasso – ha criticato i magistrati che l’hanno indagato per la Diciotti”.