“Non immaginavo tanta gente” , la commozione di Mimmo Lucano

“Sono senza parole” ha affermato il sindaco di Riace agli arresti domiciliari riguardo alla solidarietà manifestata oggi in piazza

RIACE (RC) – “Sono rimasto senza parole un’emozione indescrivibile, un fiume di solidarieta’, non avrei mai immaginato che un giorno sotto questa casa arrivasse cosi’ tanta gente”. Lo ha detto all’Agi il sindaco di Riace, Domenico Lucano, intervistato nella sua abitazione dove e’ in regime di arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti, commentando la manifestazione che si e’ tenuta oggi a Riace in suo sostegno. “Per un attimo – ha aggiunto Lucano – le amarezze di questi giorni, quello che ho provato per quello che sto passando, hanno lasciato lo spazio al pensiero che veramente vale la pena continuare per accarezzare il sogno di una possibile utopia sociale”. “Spero di tornare a essere una persona normale, libera, che non deve subire questi condizionamenti anche perche’ sul piano psicologico lasciano un segno. Voglio tornare a essere una persona libera come tutti – ha affermato commentando l’annuncio dei suoi legali di ricorrere al Tribunale del riesame per chiedere l’annullamento della misura cautelare – .

Sono alcuni anni che c’e’ questo livello di tensioni e di avversioni, e’ come un tiro incrociato. Stiamo resistendo – ha aggiunto Lucano – perche’ dopo tanti anni si era creato un certo processo che per un po’ di tempo e’ in grado di sopportare tutto questo caos che si e’ creato per via dei tagli ai contributi ma anche per via del blocco degli inserimenti per cui anche la mission dell’accoglienza e’ venuta meno se non fosse stato che abbiamo accettato delle persone che spontaneamente si sono presentate a Riace perche’ avevano necessita’ di essere accolte, allora in qualche modo io avevo capito queste difficolta’. Non è solo una partita economica – ha proseguito Lucano – ma se a Riace non ci fossero piu’ queste persone alcuni servizi verrebbero meno. Abbiamo l’asilo nido multietnico, l’ambulatorio medico che abbiamo costruito grazie alla collaborazione del centro radiologico di Siderno, abbiamo tantissime attivita’ artigianali, laboratori, stiamo ultimando la fattoria didattica, abbiamo un frantoio oleario che e’ un gioiello di tecnologia, abbiamo nel corso del tempo in qualche modo costruito i presupposti per creare non solo condizioni per l’accoglienza ma anche per l’integrazione. Accoglienza integrata, queste due parole racchiudono il senso di che cosa significa utilizzare queste risorse anche pubbliche per portare magari in maniera relativamente veloce i rifugiati nelle condizioni di avere un’autonomia”.

