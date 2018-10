‘Riace non si arresta’ migliaia di persone in corteo per Mimmo Lucano (FOTO)

Il paese è stato avvolto da un’ondata di solidarietà . Centinaia di manifestanti provenienti da fuori regione

RIACE (RC) – ‘Mimmo libero’ è il grido unanime che rimbomba oggi a Riace. Dalle prime stime sembrerebbe siano almeno 5mila le persone che si sono radunate all’ingresso del piccolo comune reggino che conta 2.300 abitanti per dare vita al corteo. La manifestazione indetta in segno di solidarietà con il primo cittadino di Riace, attualmente ristretto agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e illecito affidamento del servizio di raccolta rifiuti, ha riscosso un notevole seguito in tutto il Paese. Diversi i bus arrivati da fuori Regione (soprattutto Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia) e dalle altre città della Calabria (almeno cinque da Cosenza). “Riace non si arresta” lo slogan della protesta che ad ora pare abbia già invaso l’intero centro di Riace dove i manifestanti stanno sfilando diretti verso l’abitazione in cui dimora Domenico Lucano. Balli e canti dei migranti hanno animato la manifestazione in cui Riace è stata letteralmente invasa da centinaia di persone che hanno espresso la propria solidarietà al primo cittadino noto per i progetti di accoglienza ed inclusione. Affacciato dalla finestra il sindaco di Riace, attualmente sospeso dalle sue funzioni, ha atteso il corteo salutando la folla che intonava Bella Ciao con un pugno alzato. Affiancato dai familiari piu’ stretti, visibilmente commosso non è riuscito a trattenere le lacrime. Sotto casa di Lucano, in mezzo al corteo conclusosi sotto la pioggia battente, c’é l’ex presidente della Camera Laura Boldrini cittadina onoraria di Riace dal 2013.

“La magistratura fa il suo lavoro e il suo dovere – ha detto Laura Boldrini – nel rispetto della Magistratura oggi siamo qui a manifestare vicinanza al sindaco Mimmo Lucano che vive questo momento per lui difficile anche a livello personale. Quindi mi sembrava giusto essere qui, conosco il sindaco da moltissimi anni, ho partecipato anche alle diverse fasi di sviluppo di questo esperimento che ha voluto mettere insieme piu’ esigenze, quelle del territorio, che rischiava lo spopolamento, e quelle delle persone venute da lontano, che avevano bisogno di pace e di sicurezza. Questo e’ la sintesi di quella sua visione, di quel suo ideale di societa’, e’ una sintesi che e’ riuscita a restituire a questo territorio una situazione di sostenibilita’, quindi a me sembra che sia qualcosa di utile, da salvaguardare, una buona pratica, che al di la’ della vicenda giudiziaria, io ho fiducia che Lucano sapra’ dimostrare la sua totale estraneita’ a quanto oggi gli viene attribuito, quindi al di la’ di questo l’esempio Riace deve rimanere come un esempio da seguire. Il ministro Salvini dovrebbe sapere che c’e’ la presunzione di innocenza, lui che e’ indagato per sequestro di persona aggravato non dovrebbe gioire tanto. Magari Salvini – ha aggiunto la Boldrini -dovrebbe darsi un po’ piu’ da fare e gioire per l’arresto di qualche capo di ‘ndrina o quando la criminalita’ organizzata viene sradicata dai territori italiani. Invece gioisce perche’ Lucano e’ agli arresti domiciliari. Insomma mi sembra ben poca cosa. Qui si e’ sviluppato un progetto visionario di Lucano che non voleva arrendersi allo spopolamento del suo paese. Qui c’e’ il modello che dice che insieme si puo’ stare e fa bene a tutti, ai locali e a chi viene da fuori”.

LA REAZIONE DEL VICEPREMIER MATTEO SALVINI

“Qualche migliaio di persone di sinistra, tra cui Laura Boldrini, ha manifestato solidarietà al sindaco di Riace finito ai domiciliari con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Quando scoppiò il caso Diciotti l’Anm difese il pm tuonando ‘basta interferenze’, mentre Mattarella ricordò che ‘nessuno è al di sopra della legge’. Ora diranno le stesse cose?” E’ quanto afferma il ministro dell’interno e vicepremier Matteo Salvini commentando la manifestazione a Riace per esprimere la solidarietà a Domenico Lucano.

LA VISITA DEL GOVERNATORE DELLA REGIONE CALABRIA MARIO OLIVERIO

Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, a seguito delle decisioni della magistratura che hanno consentito a Mimmo Lucano di poter incontrare amici e conoscenti, lo ha incontrato ieri sera presso la sua abitazione. A raccontare dell’incontro è lo stesso Oliverio, attraverso una breve dichiarazione: “Ieri sera -afferma- ho incontrato Mimmo a casa sua. Oggi, come ieri, sono al suo fianco. Sicuro della sua onestà , fiducioso nella giustizia e certo che sarà chiarito ogni aspetto di questa vicenda”. Nei giorni scorsi, come si ricorderà , il Presidente della Regione aveva già espresso piena vicinanza e solidarietà a Lucano. “Sono perfettamente a conoscenza di quello che era Riace un tempo e di quello che Riace è oggi. Sono perfettamente a conoscenza che il modello di integrazione di Riace che dovrebbe essere -e invece non è- l’accoglienza nel nostro Paese.”