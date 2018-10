La pioggia che uccide: proseguono le ricerche del bimbo di 2 anni, criticità su numerose strade

Sono proseguite tutta la notte, le ricerche del bambino di due anni disperso dalla serata di ieri tra San Pietro a Maida e San Pietro Lametino nella stessa zona dove sono stati ritrovati i corpi senza vita della mamma Stefania Signore, trentenne di Gizzeria e del fratellino di 7 anni.

LAMEZIA TERME – La pioggia, in Calabria, uccide e strappa via un’intera famiglia. Resta solo il dolore inconsolabile di un uomo che aspettava la sua famiglia a casa, che invece non rivedrà più. Stefania aveva solo 30 anni, lavorava in un call center e giovedì sera finito il suo turno, era andata a Curinga a prendere i bambini a casa dei nonni per rientrare a casa a Gizzeria. Ma il suo percorso per riportare i suoi figlioletti a casa è stato interrotto da un violento acquazzone che ha fatto esondare alcuni torrenti tra San Pietro Lametino e San Pietro a Maida. E probabilmente, Stefania, presa dal panico, potrebbe essere scesa dalla vettura insieme ai figli tentando di allontanarsi a piedi, ma è stata travolta dalla forza delle acque. Le ricerche dei vigili del fuoco si sono concentrate su alcune vasche di raccolta delle acque che sono state svuotate ma ancora del piccolo non vi sono tracce.

I soccorritori addirittura sperano in un miracolo: quello di ritrovarlo ancora vivo. Le ricerche sono concentrate nella zona del ritrovamento dell’Alfa Mito trovata con le chiavi ancora attaccate e perchè intorno a quella zona c’è una depressione che ha creato una sorta di piscina d’acqua e dunque eliminando l’acqua dalle depressioni nel torrente che si è creato per riuscire ad esaminare i fondali».

Carlo Tansi: “qualcuno si è infastidito per i bollettini di allerta meteo”

Non sono mancate, nonostante la situazione di estrema gravità , le polemiche soprattutto sui bollettini di allerta meteo che ha spiegato il responsabile della protezione civile Carlo Tansi: «Si tratta di una situazione annunciata con bollettini allerta meteo, qualcuno si è infastidito per qualche bollettino di troppo». Le polemiche sarebbero legate alla chiusura delle scuole a Catanzaro decisa dal sindaco del capoluogo in seguito ad un avviso di criticità , che si è rivelato inutile alla luce delle buone condizioni meteo mattutine ma peggiorate poi in serata. Tansi poi sottolinea «Molti corsi d’acqua sono pieni di detriti e questo causa esondazioni. Bisogna attrezzarsi adeguatamente nella gestione delle emergenze».

Resta comunque alta l’attenzione da parte del Centro Coordinamento Soccorsi attivo presso la Prefettura di Crotone e continua il monitoraggio e gli interventi nel territorio costiero della provincia di Crotone da parte delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei Militari dell’Esercito, Anas e Protezione Civile. Particolare attenzione continua ad essere riservata alle criticita’ nei comuni di Crotone, Cutro e Isola di Capo Rizzuto unitamente a quelle esistenti sulla statale 106, che risulta interrotta in alcuni punti. Sono state inoltre segnalate diverse criticita’ lungo le strade provinciali SP 51 Crotone – Capo Colonna dove si registra uno smottamento con conseguente provvisoria chiusura del tratto, SP52 Crotone – Papanice, SP9 Ciro’ – Umbriatico e SP38 Roccabernarda. Inoltre continua ad essere monitorato con la massima attenzione il livello dei fiumi Esaro, Neto e Tacina.

Il traffico e’ tornato regolare sulla statale 106 in localita’ Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Si sono, infatti, conclusi gli interventi di pulizia del piano viabile in corrispondenza della rotatoria al km 231,500. E’ stata inoltre ripristinata la circolazione anche tra i km 188,000 e 189,700 a Catanzaro ed e’ stata ripristinata la circolazione sulla strada statale 106 ‘Jonica’, a Crotone tra i km 259,757 e 259,983. Il tratto stradale era stato chiuso ieri in entrambe le direzioni e in via precauzionale a causa delle esondazioni del fiume Neto. Il traffico e’ di nuovo regolare in entrambe le direzioni.

Criticità sulla linea ferroviaria jonica

Per il maltempo che da due giorni sta interessando la Calabria, permane critica la circolazione ferroviaria sulla linea Jonica. In particolare, il traffico ferroviario e’ sospeso dalle 5.00 fra Catanzaro Lido e Crotone. Dalle 6.40 interrotta anche la Crotone – Sibari. peraltro l’impraticabilita’ delle strade, allagate, impedisce a Trenitalia (Gruppo FS Italiane) di organizzare un servizio sostitutivo con autobus. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare l’infrastruttura e garantire la circolazione ferroviaria in sicurezza.

Coppia di anziani salvata nella notte, erano intrappolati in casa

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno tratto in salvo nella notte una coppia di anziani ed il loro figlio rimasti intrappolati nella loro abitazione per via di una frana causata dall’ondata di maltempo che ha investito nelle ultime ore anche il Vibonese. L’intervento dei vigili del fuoco e’ avvenuto nella frazione Lia del comune di Polìa, una delle zona piu’ colpite da acqua, fango e detriti. Le tre persone tratte in salvo sono state trasferite nell’abitazione di un congiunto.