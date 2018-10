Arresto sindaco Riace, si chiede di rivalutare i reati di truffa e associazione per delinquere

La Procura di Locri ha presenta ricorso al Tribunale del Riesame affinché vengano sottoposte nuovamente al vaglio le accuse rivolte a Domenico Lucano e agli altri indagati

LOCRI (RC) – Oggi verrà depositato presso il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria il ricorso della Procura della Repubblica di Locri in merito all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Domenico Di Croce, a carico del sindaco di Riace, Domenico Lucano da martedì scorso agli arresti domiciliari. Col ricorso la Procura di Locri, guidata da Luigi D’Alessio, chiederà ai giudici del riesame di valutare le contestazioni a carico di Lucano che non sono state prese in considerazione dal Gip Di Croce tra cui associazione per delinquere, concussione, truffa aggravata, abuso d’ufficio a malversazione. Il Gip, nel provvedimento restrittivo, infatti, ha contestato a Lucano soltanto il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e l’illecito affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti. Al Tribunale del riesame la Procura di Locri chiederà anche di pronunciarsi sulla posizione di alcuni dei 14 indagati dell’inchiesta per i quali aveva chiesto l’arresto, richiesta che é stata rigettata dal giudice, che ha disposto l’applicazione della custodia cautelare soltanto per Lucano ed il divieto di dimora per la sua compagna, Tesfahun Lemlem, di 36 anni.

”Riteniamo l’arresto di Mimmo Lucano sproporzionato. Riace è modello di umanità in un territorio attraversato dalle più gravi, potenti e inquietanti collusioni tra massoneria deviata, ‘ndrangheta, pezzi di politica e di istituzioni. Se il socialmente pericoloso è Lucano allora significa che non si è compresa la situazione malata di quel territorio”. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore al Welfare Roberta Gaeta, sarà oggi alla manifestazione in favore di Lucano in programma a Forcella e domani una rappresentanza sarà in Calabria. Da de Magistris è stato espresso l’auspicio che Lucano ”quanto prima possa tornare libero e – ha aggiunto – suggerisco a chi non ha capito cosa sia Riace di andarci perché lì il problema non è l’immigrazione, ma l’emigrazione causata da una classe dirigente incapace, a volte collusa e mafiosa, che ha costretto decine di migliaia di calabresi ad abbandonare quelle terre che invece Lucano ha reso vive e dove l’immigrazione è una risorsa”. “Non credo sia un caso – ha concluso – se la politica voglia colpire così violentemente simili modelli”.

