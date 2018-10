Maltempo, in 6 ore 300 millilitri d’acqua. Crollato un ponte a Curinga

Una situazione davvero difficile quella che sta vivendo nelle ultime ore la Calabria. Su alcune zone della regione, soprattutto sulla provincia di Catanzaro, caduti 370 millilitri d’acqua nell’arco delle 24 ore

CATANZARO – In sole sei ore, su alcune aree della Calabria, soprattutto sulla provincia di Catanzaro, sono caduti 300 millilitri d’acqua e 370 nell’arco delle 24 ore. Il dato è stato riferito dal responsabile della Protezione civile regionale Carlo Tansi che stamattina, è stato collegato in teleconferenza con il capo nazionale della protezione civile Angelo Borrelli e con il direttore dell’ufficio emergenze del Dipartimento Luigi D’Angelo per un primo esame della situazione.

A causa del maltempo intanto si registra anche il crollo di un ponte nel lametino esattamente il ponte delle Grazie, sulla strada provinciale 19, nel comune di Curinga. Il ponte è crollato in seguito all’ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la provincia di Catanzaro. Numerosi smottamenti hanno interessato altre strade. Sulla stessa provinciale un ulteriore smottamento ha interessato due vetture. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco non si sono registrati danni a persone.

Nella zona di Lamezia è esondato il torrente Cantagalli. In alcuni quartieri gli abitanti hanno raggiunto i piani superiori degli stabili perché l’acqua é arrivata a livelli di altezza tali da mettere a rischio l’incolumità delle persone. Le strade completamente allagate rendono impossibile il transito dei veicoli per cui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco Saf Fluviale con i gommoni. Chi non ha potuto raggiungere le proprie abitazioni si è rifugiato nei locali del centro commerciale Due Mari.

Ed ancora dalle 8.40 è sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Botricello e Crotone, sulla linea ionica per l’allagamento dei binari. Attivato un servizio sostitutivo con autobus. Lo rende noto Rete ferroviaria italiana. A causa del maltempo che, da stanotte, sta interessando la Calabria, la circolazione ferroviaria è al momento fortemente perturbata. Alle 8 è ripresa tra Lamezia e Catanzaro Lido, dove era stata sospesa alle 4.50 per una frana sui binari fra Marcellinara e Feroleto. Si registrano rallentamenti sulle linee Tirrenica e Jonica, per guasti agli impianti di circolazione: fino a 50 minuti tra Lamezia Terme e Reggio Calabria, e fino a un’ora tra Sibari, Catanzaro Lido e Reggio Calabria.