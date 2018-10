Maltempo: albero precipita su auto, un ferito

Il fatto è accaduto a Palmi, nel reggino. L’Anas chiude al traffico alcuni tratti statali anche nel Catanzarese e nel Vibonese

REGGIO CALABRIA – Un albero, a causa del maltempo, è caduto a Palmi, abbattendosi su un’auto in transito sulla statale 18 Tirrena inferiore. Il conducente della vettura è rimasto ferito. Sull’arteria è stato chiuso il traffico, in entrambe le direzioni, in prossimità del km 488,800. A causa delle forti piogge, che dal pomeriggio di ieri stanno interessando la Calabria, sono state chiuse al traffico alcune strade statali anche nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia. Lo comunica l’Anas. I provvedimenti, in particolare, interessano la strada statale 182 ‘delle Serre Calabre’ interdetta al traffico, a causa di una frana, nei pressi di Sorianello. Il traffico è deviato sulla viabilità locale. Sempre a causa di allagamenti, non è percorribile un tratto della statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ nel territorio comunale di Curinga.

Copertina: immagine maltempo Calabria