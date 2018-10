Roccabernarda, intimidazione all’ex sindaco: incendiata la lavanderia della moglie

Attuale consigliere comunale a Roccabernarda, Francesco Coco era maresciallo dell’Arma. Nei mesi scorsi era stato minacciato più volte anche sui social network

ROCCABERNARDA (KR) – Persone non identificate hanno compiuto un attentato incendiario a Roccabernarda, nel crotonese, ai danni della lavanderia di proprietà della moglie dell’ex sindaco Francesco Coco, ex maresciallo dei carabinieri ed attuale consigliere comunale. Sull’intimidazione hanno avviato indagini i carabinieri, che in merito al movente di quanto é accaduto non escludono alcuna ipotesi. Solidarietà a Francesco Coco ed alla sua famiglia é stata espressa dalla deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro. “Già due mesi fa – afferma Wanda Ferro in una nota – avevo lanciato l’allarme per il susseguirsi di minacce e intimidazioni nei confronti di Francesco Coco, membro del coordinamento provinciale di Crotone di Fratelli d’Italia, che da sempre lotta a difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini.

Coco non ha mai avuto timore di denunciare la situazione criminale che si vive a Roccabernarda, tanto da manifestare davanti alla Prefettura di Crotone per alzare l’attenzione sugli attentati intimidatori avvenuti in paese. Non serve ricordare che Coco è stato maresciallo dei carabinieri ed anche nella sua esperienza politica e amministrativa ha continuato a incarnare i valori di legalità e giustizia che ha difeso indossando la divisa. Purtroppo alle parole minacciose che gli erano state rivolte sui social network hanno fatto seguito adesso atti intimidatori concreti”. “Piena solidarietà ” a Coco é stata espressa anche dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso ed Alessandro Nicolò.