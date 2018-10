Marrelli Hospital, i dipendenti saranno ricevuti dal ministro della Salute

Il coraggio dei dipendenti della Marrelli Hospital ha premiato e il ministro della Salute li riceverà il prossimo venerdì grazie anche al supporto del senatore Siclari (FI). Intanto una delegazione è stata ricevuta dal consigliere del ministro Di Maio per le crisi d’impresa sostenuti dai parlamentari M5S Nesci e Sapia

CROTONE- “Per fortuna anche l’opposizione, se fatta con forza e responsabilità , può essere determinante all’attività politica del Governo. La critica che ho sollevato questa mattina ai 18 parlamentari calabresi del 5S, chiedendo la loro sospensione visto lo scarso impegno per la situazione del Marelli Hospital, ha suscitato qualche imbarazzo nel Movimento Cinque Stelle ed ha spinto il Governo a reagire”. Lo afferma il senatore Marco Siclari capogruppo di Forza Italia in Commissione Igiene e Sanità che rende noto “che, dopo diversi solleciti è arrivato l’appuntamento tanto atteso al Ministero per venerdì”.

“Sono certo che dopo l’incontro di venerdì, dove si prenderà atto dei ‘dati’ e della grave situazione creata da Scura per il Marrelli Hospital – prosegue Siclari – il ministero della salute non potrà che dare un’immediata soluzione per permettere alla struttura di continuare a prestare assistenza sanitaria e di mantenere 350 lavoratori. Finalmente il Ministero prende direttamente atto della gravità del caso Marrelli e potrà intervenire sul Commissario Scura invitandolo a mantenere gli impegni presi con la struttura. Nessun favore ma solo diritti”. “Ringrazio tutti i manifestanti – conclude Siclari – che hanno gridato con forza, a Piazza Montecitorio, l’ingiustizia subita dal commissario ed il presidente della Commissione Salute del Senato, Sileri che ha ricevuto, su mia richiesta, la delegazione de Marrelli e il dirigente del Ministero che sono certo risolverà l’ingiusta questione del Marrelli fiore all’occhiello della sanità calabrese”.

Nel frattempo Siclari aveva sferrato un duro attacco all’opposizione scrivendo in un comunicato : “Il caso del Marrelli Hospital di Crotone è la vera vergogna d’Italia. Oltre 350 lavoratori rischiano il posto di lavoro e il ministro Grillo non li riceve nemmeno dopo che ho presentato oltre tre solleciti”. Lo afferma il senatore Marco Siclari, capogruppo di Forza Italia in Commissione Igiene e sanità “dopo – riporta una nota – aver accompagnato personalmente una delegazione di dipendenti dal presidente Sileri, si è fatto portavoce per ottenere un incontro con il ministro Grillo che ancora oggi si nega. E mentre i parlamentari grillini calabresi tentano di rivendere un risultato non loro, il senatore Siclari continua la sua battaglia al fianco dei dipendenti del Marelli Hospital”. “Quello che sta accadendo – prosegue Siclari – è l’esatta fotografia di questo Governo che non riesce a passare dalla demagogia ai fatti. Ci sono ancora oggi 350 dipendenti in piazza Montecitorio ma il ministro non fa una piega. Forse perché sono della Calabria? Ma dove sono i 18 parlamentari calabresi del M5S con il loro ministro ora che servirebbe un impegno per avere un incontro risolutivo? Personalmente, già ieri sera fino alle 21 e stamane nuovamente, ho sollecitato un incontro con il ministro dopo essere stato l’unico ad aver accompagnato la delegazione in Commissione Sanità con il presidente Sileri mentre i 5S continuano a fare comunicati a sostegno senza muovere un dito o farli ricevere”

L’INCONTRO CON IL CONSIGLIERE DEL MINISTRO DI MAIO

“Una delegazione del Marrelli Hospital è stata ricevuta dal consigliere del ministro Luigi Di Maio per le crisi d’impresa e ha parlato anche con alcuni di noi, tra cui il presidente della commissione Sanità del Senato, Pierpaolo Sileri”. Lo affermano, in una nota, i deputati M5s Dalila Nesci e Francesco Sapia, della commissione Sanità . “Va detto – proseguono i parlamentari 5stelle – che il caso del Marrelli Hospital ha come principale responsabile il direttore generale dell’Asp di Crotone, Sergio Arena, che non è stato conseguente con la propria deliberazione del marzo 2017 sul fabbisogno di prestazioni, omettendo di chiedere il relativo budget al commissario Massimo Scura. Intanto il governatore Mario Oliverio prepara la sua ricandidatura pensando alle tavolate, agli affidamenti diretti e al concorso a primario della Geriatria che non c’è a Reggio. Ricordiamo che il Tar della Calabria ha dato torto a Scura e ragione ai laboratori privati cui il commissario aveva ridotto il budget per aumentare le risorse ad alcune cliniche e non a ospedali pubblici. Anche per questo abbiamo già sottoposto all’attenzione del ministro della Salute, Giulia Grillo, la necessità di intervenire sulla struttura commissariale della sanità calabrese”.

“In termini più chiari – sottolineano i deputati M5s – il problema non è solo del Marrelli Hospital, che pure ha centinaia di dipendenti e apparecchiature all’avanguardia, ma è da ricondurre all’attuale rapporto tra pubblico e privato in Calabria, che va equilibrato in modo serio, tenendo conto dei fabbisogni territoriali, delle rispettive dotazioni e capacità e del fatto, spesso colpevolmente trascurato, che nel Servizio sanitario il privato integra il pubblico per le carenze. Al ministro abbiamo già chiesto – concludono Nesci e Sapia – di interessarsi della situazione del Marrelli Hospital, nel quadro complessivo del rapporto tra pubblico e privato in Calabria”.