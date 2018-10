Salvini gioisce per l’arresto del sindaco di Riace: “Ha accolto migranti, mentre i calabresi emigrano”

Il Ministro dell’Interno sostiene che vi siano pratiche poco trasparenti nell’immigrazione di massa

ROMA – “Io vado avanti chiudendo i porti e facendo risparmiare agli italiani un sacco di soldi e di tempo”. Ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ieri a poche ore dall’arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano dopo aver esultato su twitter con una frase provocatoria scrivendo: “Accidenti, chissà cosa diranno adesso Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l’Italia di immigrati!”. “Quando scattano le manette ai polsi di un sindaco non è mai bello, i giudici hanno lavorato, non so nulla di più e chi parla di Stato autoritario come Saviano che dice: ‘il Governo Salvini ha fatto arrestare tizio o caio’ ha dei problemi“. Ha sostenuto oggi il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando la vicenda del sindaco di Riace Mimmo Lucano. “Quel sindaco – ha spiegato Salvini – ha passato anni accogliendo migranti in una terra da cui i calabresi scappano per trovare lavoro. Se io fossi al suo posto mi occuperei dei miei cittadini e comunque – ha aggiunto – se nell’immigrazione di massa c’è qualcosa di poco trasparente è la conferma di quanto diciamo noi da anni”. “@matteosalvinimi‬ieri ha gioito per l’arresto di #Lucano, che spero innocente. Io invece ho fiducia sia nella #procura di #Locri che in quella di #Genova. Chiunque è innocente fino a definitiva sentenza. Sta qui la differenza tra noi. Voi condannate le idee noi rispettiamo le sentenze”. Ha risposto su twitter il deputato del Pd Emanuele Fiano.