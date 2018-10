L’ultima minaccia nei confronti della moglie alludeva all’uso di una pistola

MONTEPAONE (CZ) – Aveva messo in atto una persecuzione nei confronti della moglie e dei suoi familiari per evitare la separazione. E’ per questo che i carabinieri di Soverato hanno arrestato C.S., di 44 anni, di Montepaone, con l’accusa di stalking. I militari sono intervenuti dopo la telefonata della donna al 112 ed hanno trovato l’uomo che, davanti casa, cercava di contattarla e incontrarla, suonando insistentemente al citofono. I carabinieri hanno portato l’uomo in caserma ed hanno ricostruito la vicenda avvalendosi della collaborazione della vittima.

Secondo la ricostruzione, da circa quattro mesi, la donna era costretta a subire continue intimidazioni, appostamenti e tentativi dell’uomo di mettersi in contatto con lei. Trovando la sua opposizione, era arrivato ad aggredire il suocero e a minacciare di morte la donna su Whatsapp alludendo alla possibilità di usare una pistola. Dopo la convalida dell’arresto all’uomo è stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.