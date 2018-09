Minaccia l’ex 13enne di divulgare i contenuti privati dei suoi social network

L’adolescente è stato arrestato dopo aver estorto 300 euro all’ex fidanzatina

CATANZARO – Triste epilogo per una storia d’amore tra ragazzini. Ha tentato di estorcere denaro ad una tredicenne con cui aveva avuto una breve relazione, ma è stato bloccato dai carabinieri. La vicenda è avvenuta a Botricello, in provincia di Catanzaro, dove la ragazza ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai suoi genitori, facendo incastrare il responsabile. Ad architettare tutto e’ stato un sedicenne, gia’ noto alle forze dell’ordine ed ospite di una comunita’.

Finita la breve relazione con la ragazza, il sedicenne era nelle condizioni di accedere agli account dei social network della propria ex ragazza ed ha pensato di organizzarsi per estorcerle qualche soldo. Per questo, ha contattato telefonicamente la vittima, minacciandola di far circolare le informazioni private contenute nei propri account, qualora non gli avesse corrisposto trecento euro ed un cellulare.

In queste condizioni il ragazzo ha costretto la tredicenne in un profondo stato di soggezione psicologica, da cui e’ uscita grazie al pieno supporto dei propri genitori. Sono stati i carabinieri della Stazione di Botricello e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sellia Marina, appresa la notizia e compresa la gravita’ dei fatti, a carpire il momento dell’incontro, trovando addosso al ragazzo il provento dell’estorsione.

Per lui e’ scattato l’arresto in flagranza, convalidato dal gip del Tribunale per i minorenni che ha ravvisato gli estremi per l’applicazione al sedicenne della custodia cautelare nell’istituto penale minorile di Catanzaro.