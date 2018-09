Terremoti, Protezione Civile: “attività sismica non esaurita, ma in attenuazione”

L’attivitĂ sismica, al momento non ancora completamente esaurita, evidenzia una tendenza all’attenuazione. Come è ben noto non è possibile prevedere le tendenze evolutive dei terremoti così come quelle del terremoto di ieri.

CATANZARO – La Protezione Civile della Regione Calabria – dopo avere effettuato una ricognizione, coordinata dall’ing. Antonio Morabito, particolarmente concentrata sugli edifici scolastici a maggiore vulnerabilitĂ sismica ricadenti nei settori piĂą prossimi all’area epicentrale del sisma – continua a monitorare costantemente l’evolversi dell’attivitĂ sismica, anche sulla scorta delle informazioni fornite in tempo reale dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Al momento non sussistono condizioni di criticitĂ .

Si smentisce categoricamente la possibilitĂ d’insorgenza di fenomeni tsunamigenici e si condanna senza mezzi termini l’azione deprecabile di alcuni siti meteo online che hanno diffuso la fake news di una possibile allerta tsunami. L’energia sismica necessaria per generare uno tsunami deve essere molto maggiore ed è quindi incompatibile con quella rilasciata dal sisma di ieri. Evidentemente queste organizzazioni traggono profitti speculando sul panico che ingenerano ad arte tra gli utenti del web i quali, per ogni accesso ai siti internet (e alle collegate pagine Facebook), fanno introitare loro lauti compensi da parte degli sponsor pubblicitari. Stesso panico tendono a ingenerare anche preannunciando eventi meteorologici catastrofici, come uragani e tempeste tropicali. La Protezione Civile della Regione Calabria diffida questi siti a pubblicare notizie che possano ingenerare notizie allarmismi e si riserva di sporgere denuncia all’autoritĂ giudiziaria per procurato allarme.

Al di lĂ degli allarmismi di evidente carattere speculativo, si ricorda che esiste un modo per difendersi efficacemente dai terremoti: costruire le case rispettando le rigide leggi “antisismiche”. I recenti terremoti di Amatrice e l’Aquila hanno dimostrato inequivocabilmente che le case costruite a norma di legge hanno resistito efficacemente ai terremoti, mentre le case abusive (e quelle su cui sono state effettuate abusi edilizi che ne hanno avuto inficiato le strutture), insieme agli edifici vetusti e fatiscenti, sono crollati mietendo vittime.