Scontro mortale moto-bici, la vittima è un turista

La vittima di 67 anni si trovava insieme alla moglie. Grave il centauro di 27 anni ricoverato presso l’ospedale di Reggio Calabria

SPILINGA (VV) – Un ciclista tedesco di 67 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Spilinga dopo essersi scontrato, per cause in corso di accertamento, con una moto condotta da un giovane di 27 anni, che Ă© rimasto ferito. Lo scontro è avvenuto all’altezza di una rotatoria posta all’ingresso della frazione Panaia di Spilinga. La vittima, da qualche giorno in vacanza nel comprensorio di Ricadi, era assieme alla moglie, in sella ad un’altra bicicletta. La donna non ha riportato ferite gravi. Il sessantasettenne, dopo l’impatto, è stato immediatamente soccorso ma è deceduto durante il trasporto in elisoccorso. Gravi le condizioni del motociclista, che è stato trasferito nell’ospedale di Reggio Calabria.

Copertina immagine di repertorio