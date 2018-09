Partite di calcio su Dazn, Adiconsum: “disservizi anche in Calabria”

A partire dal campionato 2018/19 tre partite per ogni giornata di Serie A vengono tramesse attraverso il servizio di video streaming online DAZN a pagamento.

CATANZZARO – Le lamentele sono innumerevoli, poichĂ© essendo un servizio di streaming, prevede la necessitĂ di una connessione internet veloce. In molte zone della Calabria -afferma Michele Gigliotti di Adiconsum Calabria- la connessione internet non è ottima, ne consegue che diversi calabresi abbonati a DAZN hanno denunciato problemi nel guardare una partita a causa delle numerose interruzioni durante il match. Questa situazione ha costretto alcuni a tornare indietro nel tempo e seguire la partita attraverso la vecchia radiolina, sempre affidabile, al contrario di DAZN”.

“A peggiorare la situazione-rileva sempre Gigliotti- è anche il fatto che durante le partite piĂą seguite la piattaforma non sempre riesce a supportare tutti gli accessi tant’è vero che prima del fischio di inizio si verificano giĂ i primi problemi di accesso al portale che oltre ad essere estremamente lento, risulta inaccessibile fornendo codici di errore che richiedevano di tentare nuovamente di effettuare l’accesso. Molti utenti minacciano giĂ di abbandonare la novella piattaforma, ma l’eventuale spazio di proprietĂ di DAZN per contratto non potrĂ essere colmato da altre piattaforme, configurando in tal caso gli estremi dell’ “abuso di posizione dominante” come giĂ evidenziato a livello nazionale da Adiconsum con una lettera all’AutoritĂ per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agicom)”.

“Da ciò si evince che l’ira dei consumatori/utenti è solo all’inizio e gli sviluppi potrebbero avere ripercussioni anche su Sky, che non garantisce piĂą la trasmissione integrale del campionato di serie A, come avveniva fino allo scorso campionato, senza diminuire il costo dell’abbonamento, dovuto al minor numero di partite trasmesse. Anche a livello locale-conclude Michele Gigliotti- manterremo altissima la guardia, monitorando la situazione per tutelare sempre ed in tutte le sedi il diritto del consumatore ad avere il servizio che ha profumatamente pagato”.