Madre e figlia trovano un serpente nel water

I Vigili del Fuoco arrivati sul posto non sono riusciti a catturare il rettile

SERRA SAN BRUNO (VV) – Sorpresa poco gradita per due donne che abitano nelle case popolari di Serra San Bruno. Momenti di paura per due signore che abitano in un alloggio Aterp in via Aldo Moro. Stamani, infatti, una delle due ha fatto una scoperta che ha provocato spavento e stupore: dopo essersi svegliata, è andata in bagno dove ha visto un serpente nel water. La signora, superata la prima fase di paura e avvertita la madre, ha prima provato a scaricare acqua e poi chiamato i Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, hanno avviato le ricerche che però si sono rivelate infruttuose perchĂ© il serpente, nel frattempo, si era dileguato.