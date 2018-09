Autoarticolato in fiamme sulla Statale 18, disagi al traffico (FOTO)

Un autoarticolato ha preso fuoco mentre era in transito sulla Strada Statale 18. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco

LAMEZIA TERME – Fiamme e fumo per l’incendio di un autoarticolato nel pomeriggio sulla statale 18 Tirrena Inferiore, in direzione Lamezia Terme, in prossimitĂ dell’area aeroportuale. Sul posto per domare l’incendio sono intervenuti due mezzi e sette unitĂ dei vigili del fuoco. Le cause dell’incendio sarebbero di natura accidentale ma il fumo generato ha creato disagi alla viabilitĂ nell’area. Al momento comunque non si segnalano danni a cose o persone.