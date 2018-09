FOTONOTIZIA – Incendio divampa all’interno di un’autocarrozzeria

Fiamme nella cabina forno utilizzata per essiccare la vernice

LAMEZIA TERME (CZ) – Un incendio è divampato in un locale adibito a carrozzeria in via Savutano nel comune di Lamezia Terme. Le fiamme hanno interessato il gruppo dei filtri posti all’interno della cabina forno utilizzata per essiccare la vernice. Un prima opera di spegnimento da parte del titolare ed il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme ha evitato ulteriori danni al macchinario e l’espandersi del rogo nelle altre aree dei locali. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell’autocarrozzeria non sono stati registrati nĂ© feriti nĂ© danni alla struttura.