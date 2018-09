Sanità: comitato Marrelli: domani incontro Prefettura

Resta il presidio all’Asp di Crotone, resta lo stato di agitazione. Arrivano i primi messaggi di solidarietĂ dal mondo istituzionale ed economico, i sindacati annunciano la loro presenza ogni volta che il Gruppo Marrelli deciderĂ di manifestare

CROTONE – “Ma la situazione è paradossale, quasi assurda quella che in queste ore sta vivendo la CittĂ di Crotone”. Lo afferma, in una nota, il comitato “Noi Vogliamo il Marrelli Hospital”. “Il Marrelli Hospital – prosegue la nota – una struttura richiesta dai cittadini, vanto per la sanitĂ regionale, un’azienda che potrebbe frenare la migrazione sanitaria regionale e nello stesso tempo dare lavoro a tanti giovani e professionisti, si trova ancora oggi ostacolata dalla miopia di un Commissario alla sanitĂ che da 3 anni sta gestendo la sanitĂ nella Regione Calabria, Massimo Scura.

Domani, giovedì 27 settembre, il Prefetto di Crotone ha convocato un importante incontro, alla presenza proprio del commissario Scura, del direttore dell’Asp di Crotone e del dirigente del dipartimento Salute della regione, per tentare una nuova mediazione e nella speranza di addivenire ad una ragionevole soluzione che consenta alla clinica crotonese di andare avanti e continuare nella propria missione: curare i malati. Il momento è importante. Per questo il Comitato pro Marrelli Hospital ha deciso di radunarsi tutti insieme e sostare fuori l’edificio della prefettura pitagorica, non solo per attendete l’esito dell’incontro, ma anche per esprimere la propria vicinanza alla proprietĂ ed ai lavoratori”.

“Il Comitato – conclude la nota – ha voluto ringraziare tutte le istituzioni locali e regionali che presenzieranno all’incontro, accompagnando con la loro presenza la difficile situazione ed invita tutti dalle 11.15, in Piazza della Prefettura, a fianco dell’azienda, a fianco dei lavoratori, a fianco dei tanti pazienti che hanno sin da subito intravisto una speranza nel Marrelli Hospital”.